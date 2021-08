Ngày 24/8 thêm 10.811 ca Covid-19, 7.663 trường hợp khỏi bệnh

Ngày 24/8, theo Bộ Y tế, Việt Nam thêm 10.811 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 6.780 ca trong cộng đồng.

Các ca phân bố tại TP.HCM (4.627), Bình Dương (3.628), Đồng Nai (799), Long An (393), Khánh Hòa (203), Đồng Tháp (162), Đà Nẵng (153), Tây Ninh (105), Tiền Giang (93), Cần Thơ (72), Hà Nội (66), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Kiên Giang (61), Bình Thuận (56), Sóc Trăng (42), An Giang (42), Nghệ An (28), Phú Yên (24), Đắk Lắk (21), Bình Phước (20), Thừa Thiên Huế (13), Bến Tre (12), Vĩnh Long (11), Quảng Nam (11), Hà Tĩnh (10)…

Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 531 ca. Tại TP.HCM tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca và Khánh Hòa tăng 78 ca.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 369.267 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4), số ca nhiễm mới trong nước là 365.152 ca, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.