Ngày 21/3 năm xưa: Thảm sát Sharpeville và và sự ra đời của Ngày Quốc tế xóa bỏ Phân biệt chủng tộc (IDERD)

Người dân ở nhiều quốc gia cũng biểu tình ủng hộ người dân Nam Phi. Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án gay gắt và ngày 1/4/1960 Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 134. Nam Phi ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập vì vụ Sharpeville khiến nước này phải rời khỏi Khối thịnh vượng chung năm 1961.

Nelson Mandela cầm trên tay cuốn sổ thông hành và tự tay hủy đi để phản đối chính sách kiểm soát hà khắc với người da đen

19 năm sau vụ thảm sát Sharpeville, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày 21/3 hằng năm là Ngày Quốc tế xóa bỏ Phân biêt chủng tộc (International Day for the Elimination of Racial Discrimination - IDERD). Kể từ đó, cộng đồng quốc tế đã xây dựng một khuôn khổ đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, được hướng dẫn bởi Công ước Quốc tế về xoá bỏ Phân biệt chủng tộc, là một trong 5 Công ước quốc tế cơ bản của Liên Hợp Quốc về nhân quyền, được thông ngày 21/12/1965. Việt Nam gia nhập Công ước này năm 1982.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người dân Nam Phi vẫn lưu giữ cuốn sổ thông hành làm vật chứng về một thời đen tối của đất nước

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc ra đời với yêu cầu các quốc gia thành viên cam kết có những hoạt động riêng rẽ hoặc phối hợp cùng LHQ nhằm đạt được một trong những mục tiêu là thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng, tuân thủ trên phạm vi toàn cầu các quyền và tự do cơ bản của con người, của tất cả mọi người mà không có bất kỳ sự phân biệt về sắc tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo.

Sharpeville là địa điểm được Tổng thống Nelson Mandela chọn để ký thành luật Hiến pháp Nam Phi vào ngày 10/12/1996. Năm 2002, vào dịp kỷ niệm 42 năm vụ thảm sát, một đài tưởng niệm đã được cựu Tổng thống Nelson Mandela khánh thành như một phần của Phân khu Nhân quyền Sharpeville.