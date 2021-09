Ngày 2/9 thêm 13.197 ca Covid-19, Bình Dương tăng 1.064 trường hợp

Trong ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận 271 ca tử vong do Covid-19. Các ca tử vong tại TP.HCM (197), Bình Dương (34), Đồng Nai (8), Tiền Giang (7), Đồng Tháp (6), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Nghệ An (2), Hà Nội (1), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1) và Thừa Thiên Huế (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 962.340 xét nghiệm cho 1.306.892 lượt người. Trong ngày 1/9, có 302.074 liều vắc xin phòng Covid-19 cũng đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 20.542.325 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.660.772 liều, tiêm mũi 2 là 2.881.553 liều.

Trong hôm nay, Bộ Y tế ban hành công điện về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19; yêu cầu triển khai nghiêm, triệt để các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Bộ Y tế cũng giao Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khẩn trương triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia đặt tại cơ sở 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.