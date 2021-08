Ngày 19/8 có 380 ca tử vong, tổng số 7.150 người mất vì Covid-19

Thêm 380 ca tử vong



Ngày 19/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 380 ca tử vong.



Cụ thể:



TP. Hồ Chí Minh: 307 ca



Bình Dương: 45 ca



Long An: 17 ca



Cần Thơ: 3 ca



Bến Tre: 2 ca



Bình Thuận: 2 ca



Tiền Giang: 2 ca



Vĩnh Long: 2 ca



Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 19/8 là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

5.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.



- 5.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 19/8.



- Tổng số ca được điều trị khỏi: 120.059 ca.



- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 660 ca.



- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.



Nữ sinh nặng 90 kg nguy kịch vì Covid-19



Ngày 19/8, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị này đang hồi sức tích cực cho nữ sinh L.T.L. (16 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM).



Trước đó, L. bị suy hô hấp do Covid-19 diễn biến nặng, được thở oxy liều cao và các thuốc kháng sinh, kháng viêm tạm thời nhưng không hiệu quả.



Giữa đêm cuối tháng 7, em được chuyển từ một bệnh viện quốc tế đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.



Theo bác sĩ Vũ, cân nặng của bệnh nhân lúc tiếp nhận quá khổ so với tuổi đời (gần 90 kg), khiến các y bác sĩ gặp thêm nhiều thách thức trong chỉ định các liều thuốc và nhân lực chăm sóc.



Ê-kíp bác sĩ khoa Nhiễm - Hồi sức tích cực dưới sự chỉ đạo của Phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Minh Tiến và bác sĩ Nguyễn Trần Nam, bác sĩ trưởng khoa Hồi sức tích cực Lê Vũ Phượng Thy..., liên tục hội chẩn để ứng phó với từng diễn biến bệnh lý của L.



Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp nguy kịch, tăng đông, hội chứng viêm đa hệ thống, viêm xẹp phổi, cân bằng dịch, tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng..., từng vấn đề được hội chẩn, thống nhất và giải quyết kịp thời.



Sau một tuần, tình trạng bệnh nhân L. hồi phục ngoạn mục và được ngưng lọc máu, cai máy thở. Hai lá phổi của em đang hồi phục dần với những liều kháng sinh, kháng viêm và dòng oxy hỗ trợ cuối cùng.



Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, bệnh nhân L. là trẻ mắc Covid-19 nguy kịch đầu tiên tại Việt Nam được điều trị lọc máu thành công.



Triển khai trạm y tế lưu động hỗ trợ F0



- Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 với 4 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, trong đó có nội dung thiết lập mô hình trạm y tế lưu động tại TP. Hồ Chí Minh, có thể triển khai mô hình này ở bất cứ địa điểm nào (nhà thi đấu, phòng khám đa khoa khu vực, nhà văn hóa, Uỷ ban nhân dân xã, phường, hoặc nhà dân rộng rãi xa các nhà xung quanh).



- Bộ Y tế ban hành: (1) Quyết định số 3979/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 về Tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Quyết định số 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 về Tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.



- TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch xét nghiệm 2716/KH-UBND ngày 15/8/2021 và Kế hoạch 5811/SYT-NVY ngày 19/8/2021 về hoạt động của Trạm Y tế lưu động với 389 Trạm Y tế lưu động để quản lý 50-100 trường hợp F0/trạm để đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế khi có nhu cầu và phục vụ quản lý, điều trị, chuyển tuyến người bệnh tại cộng đồng.



- TP. Hồ CHí Minh ban hành hướng dẫn quản lý sức khỏe người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà; triển khai Mạng lưới thầy thuốc đồng hành giúp tư vấn, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người nghi nhiêm và nhiễm nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà; thành lập Đội phản ứng nhanh COVID-19 cấp cứu ban đầu.



- Từ ngày 19/8, Thành phố Đà Nẵng triển khai xét nghiệm COVID-19 cho người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát. Việc xét nghiệm này nhằm phát hiện kịp thời trường hợp mắc COVID-19, ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài.



- Tỉnh Long An xây dựng kế hoạch sàng lọc người mắc COVID-19 cho tất cả người dân của 15 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh từ ngày 20-31/8. Đối với các địa phương thuộc “Vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng” của Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và thành phố Tân An, Long An thực hiện test nhanh kháng nguyên, sau đó, xét nghiệm PCR đơn cho những mẫu dương; xét nghiệm PCR gộp cho những ca test nhanh âm tính.