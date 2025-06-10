Ngày 19/12, triển khai chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã phát hành thông báo kế hoạch tổ chức chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay thương mại đầu tiên tại Long Thành.

Dự kiến, ngày 16/10 tới, Tập thông báo tin tức hàng không (AIP) chính thức sẽ được công bố, làm cơ sở cho công tác điều hành bay phục vụ chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Trong các ngày 6 - 8/10, đội bay hiệu chuẩn tiếp tục thực hiện kiểm tra, hiệu chuẩn. Sau đó, từ 9 - 11/10, công tác đánh giá phương thức bay truyền thống VOR/DME sẽ được tiến hành để hoàn thiện bộ phương thức bay phục vụ khai thác tại Cảng HKQT Long Thành.