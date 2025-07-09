Ngày 19-12, sân bay Long thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên

Ngày 7-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng đơn vị liên quan về tiến độ dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc VEC, cho biết đơn vị đang tăng tốc triển khai các dự án cao tốc kết nối sân bay Long Thành. Trong đó, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã khởi công mở rộng đoạn từ TP.HCM đến Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đã thông xe nhiều đoạn, hiện đang thi công hai cây cầu và nút giao quốc lộ 51.

“Tuy nhiên, vướng mắc còn lại là khoảng 300 m mặt bằng ở nút giao quốc lộ 51 chưa được bàn giao. Chỉ cần Đồng Nai bàn giao đủ mặt bằng trong đầu tháng 10, VEC sẽ tăng tốc thi công, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch để phục vụ khai thác sân bay" - ông Quang khẳng định.