Ngày 17/8, Hà Nội cấm nhiều tuyến đường gần sân vận động Mỹ Đình

Đình Hiếu| 15/08/2025 21:07

Công an Hà Nội vừa thông báo cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường xung quanh sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong ngày 17/8.

Ngày 17/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam" tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Để phục vụ chương trình, Công an Thành phố phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: Thời gian tổ chức cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 12h ngày 17/8 đến hết ngày 17/8.

Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện và các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến quảng trường sân vận động Mỹ Đình), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến quảng trường sân vận động Mỹ Đình).

W-dachinhcsgt dan doan 34.jpg
Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực sân Mỹ Đình bị cấm, tạm cấm trong ngày 17/8. Ảnh: Đình Hiếu

Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Hồ Hùng Mậu), Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Công an thành phố đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo; đồng thời, tạm dừng trông giữ phương tiện trên các tuyến phố cấm triệt để phương tiện nêu trên.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ngay-17-8-ha-noi-cam-nhieu-tuyen-duong-xung-quanh-san-van-dong-my-dinh-2432526.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ngay-17-8-ha-noi-cam-nhieu-tuyen-duong-xung-quanh-san-van-dong-my-dinh-2432526.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Ngày 17/8, Hà Nội cấm nhiều tuyến đường gần sân vận động Mỹ Đình
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO