Ngày 17/8, Hà Nội cấm nhiều tuyến đường gần sân vận động Mỹ Đình

Ngày 17/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam" tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Để phục vụ chương trình, Công an Thành phố phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: Thời gian tổ chức cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 12h ngày 17/8 đến hết ngày 17/8.