Ngày 13/9: Có 11.172 ca mắc COVID-19, TP HCM nhiều nhất với 5.446 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 298 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (228), Bình Dương (32), Đồng Nai (10), Long An (7), Tiền Giang (5), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Phú Yên (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), An Giang (1).

- Bổ sung dữ liệu 83 ca tử vong từ thời gian trước đó tại: Bình Dương (9), Đồng Tháp (52), An Giang (22).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 279 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 240.234 xét nghiệm cho 771.109 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.207.904 mẫu cho 44.219.750 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 12/9 có 1.066.948 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 29.280.307 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 23.954.248 liều, tiêm mũi 2 là 5.326.059 liều

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều 13/9 - Cả thế giới có 225.551.978 ca nhiễm, trong đó 202.158.757 khỏi bệnh; 4.645.679 tử vong và 18.747.542 đang điều trị (102.980 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 96.317 ca, tử vong tăng 1.992 ca. - Châu Âu tăng 25.537 ca; Bắc Mỹ tăng 5.516 ca; Nam Mỹ tăng 141 ca; châu Á tăng 60.801 ca; châu Phi tăng 2.290 ca; châu Đại Dương tăng 2.032 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 36.616 ca, trong đó: Indonesia tăng 2.577 ca, Thái Lan tăng 12.583 ca, Philippines tăng 20.745 ca, Campuchia tăng 629 ca, Đông Timor tăng 82 ca.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày