Ngạt khí ở Đà Nẵng: 4 người đã tử vong, 4 người đang nguy kịch

4 người đang cấp cứu gồm: Anh Nguyễn Quang Lành (SN 1989), vợ anh Lành là chị Phan Thị Tú Trinh (SN 1992), cháu Nguyễn Thị Thanh Tr. (SN 2014) và cháu Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2017).

Như đã thông tin, lúc 10 giờ 45 phút ngày 28-10, tại nhà anh Lành ở khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây xảy ra tình trạng ngạt khí làm 8 người trong gia đình - gồm 4 người lớn, 3 trẻ em, 1 thiếu niên - ngất xỉu do thiếu ôxy.