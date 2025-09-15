Ngập tràn video chiếu mạng 'xúc phạm IQ người xem'

Nội dung nhảm nhí, nhân vật phản cảm

Việc nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video có nội dung nhảm nhí, câu view không còn xa lạ. Thời gian gần đây, những video dạng phim ngắn, đề cập vấn đề tình dục, ngoại tình với những chi tiết nhảm nhí được sản xuất ngày càng nhiều. Một số kênh sản xuất video dạng này có thể kể đến SV Phim ngắn, SMV.

Chỉ cần sử dụng tính năng Facebook Watch (chia sẻ, xem video trên Facebook), người dùng dễ dàng với tiếp cận với những video được giới thiệu nội dung gây tò mò như: "Đỉnh cao nghệ thuật chồng giả làm bức tranh để tìm bằng chứng vợ ngoại tình", "Muốn trở về tuổi thanh xuân quý cô dùng thần dược để hoán đổi thể xác với cô gái trẻ với giá 3 tỷ", "Con dâu nấu cơm rác dằn mặt nhà chồng"...

Nội dung giật gân, gây sốc thu hút cả triệu lượt xem.

Những video này thường kéo dài khoảng 3-10 phút, mở đầu bằng những cảnh giường chiếu, nhân vật ăn mặc hở hang. Một video gây bức xúc khi mô tả tình huống một cô gái ăn mặc hở hang bị hai thanh niên truy đuổi. Thay vì trốn vào nơi kín đáo, cô gái quỳ trên bàn, đặt bình hoa trên lưng và giả làm chiếc bàn. Kết video, hai thanh niên không phát hiện ra, cô gái thành công trốn thoát. Khán giả cho rằng đây là tình huống xúc phạm IQ của người xem bởi nội dung quá vô lý.