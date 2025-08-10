Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo

Sáng 8/10, tại Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, một số tuyến đường vẫn ngập úng, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Tại ngã ba Phạm Tu - Cầu Bươu (phường Thanh Liệt, Hà Nội), nước vẫn ngập sâu đến nửa mét. Đã có những người đi xe máy bị ngã khi lưu thông qua đoạn ngập sâu kéo dài hơn 300m này.

Nhiều người đã phải thuê xe kéo hoặc đi nhờ ô tô tải để vượt qua đoạn ngập sâu.