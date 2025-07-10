Ngập sâu 69 điểm khiến Hà Nội lại 'thất thủ', xe chết máy la liệt trên các phố

Mưa xối xả trong đêm khiến sáng nay (7/10), nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại ngập nặng, gây khó khăn cho việc đi lại.

Từ nửa đêm đến sáng 7/10, hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thủ đô ngập sâu; dự báo mưa tiếp diễn đến trưa.

w unknown 43 657.jpg

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ 0h10 đêm 7/10, trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90–150mm; cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223,9mm, Hải Bối 204,9mm, Đại Mỗ 170,5mm, Phú Lương 163mm. Độc giả có thể xem thêm danh sách các điểm ngập tại đây.

Nước tràn vào hầm chung cư, cư dân vật lộn đối phó

Anh Hoàng (phố Nguyễn Hoàng) cho biết, kể từ đầu năm, đây là lần thứ 2 gia đình phải dùng máy bơm hút nước từ trong nhà ra. Mưa như trút nước khiến hầm nhà của gia đình anh Hoàng ngập nước.

W-Unknown 45.jpg
W-Unknown 46.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-Unknown 49.jpg
Nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi ngập nước, khách chờ xe buýt leo lên ghế ngồi để tránh ngập. 
W-Unknown 47.jpg
CSGT ứng trực tại khu vực ngập sâu để cảnh báo người dân lựa chọn lộ trình an toàn trong điều kiện mưa ngập.
W-Unknown 48.jpg
Bì bõm bơi trên phố. Ảnh: Hoàng Hà
W-IMG_2539.jpeg
Trước cổng Công ty Thuốc lá Thăng Long, nhân viên phải đắp đập để chắn sóng nước từ đường Nguyễn Trãi tràn vào. Ảnh: Phạm Hải

Đường Tố Hữu bốn bề ngập nước, các phương tiện 'tiến thoái lưỡng nan'

Khoảng 8h30, tuyến đường Tố Hữu ngập sâu, có vị trí ngập hơn 1m. Hàng loạt phương tiện rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" vì bốn bề đều ngập nước. Một số phương tiện cố gắng di chuyển qua điểm ngập nhưng bất thành, buộc phải dắt bộ.

W-Unknown 42.jpg
W-Unknown 43.jpg
W-Unknown 44.jpg
Ảnh: Thế Bằng

Ngã tư Quang Trung - Lê Trọng Tấn: Người dân ăn sáng trên đường chờ nước rút

Tại ngã tư Quang Trung - Lê Trọng Tấn (phường Kiến Hưng) bị tê liệt do ngập úng. Hàng trăm người đứng "chôn chân" trên đường vì không thể di chuyển qua điểm ngập. Nhiều người tranh thủ ăn sáng trên đường trong lúc chờ nước rút.

W-Unknown 39.jpg
Ô tô liều mình bơi qua biển nước.
W-Unknown 40.jpg
Một người bán đồ ăn sáng nhanh nhẹn tận dụng thời điểm này để bán hàng.
W-Unknown 41.jpg
Những bữa sáng ngay trên xe chờ nước rút. Ảnh: Đình Hiếu

Ùn tắc kéo dài tại đường Văn Khê (phường Kiến Hưng, Hà Nội) theo hướng về ngã tư Văn Phú. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng mét để di chuyển.

W-Unknown 38.jpg
W-Unknown 37.jpg
Ảnh: Đình Hiếu

Phố Kim Mã Thượng ngập sâu, lực lượng công an cảnh báo không đi vào

Phố Kim Mã Thượng ngập sâu, lực lượng công an đứng đầu phố để điều tiết giao thông, cảnh báo các phương tiện không đi vào đường này. Lúc 8h15, phố Kim Mã Thượng chỉ lác đác một vài người đi bộ vượt quãng ngập để di chuyển.

W-Unknown 32.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-Unknown 36.jpg
W-Unknown 35.jpg

Đường Văn Cao ngập nặng, người đi xe máy phải dắt bộ, ô tô thì đi men theo rìa đường để tránh chết máy. Một điểm chờ xe buýt trên tuyến phố này nước dâng gần tới phần ghế ngồi.

W-Unknown 33.jpg
W-Unknown 34.jpg
Điểm chờ xe buýt trên tuyến phố này nước dâng gần tới phần ghế ngồi. Ảnh: Thạch Thảo

Phố Cửa Quán: Xế hộp chết máy, chủ xe bất lực rời đi

Phố Cửa Quán (phường Kiến Hưng, Hà Đông) nước ngập sâu đến gần 1m. Do nước dâng lên quá nhanh nên nhiều ô tô bị chết máy giữa đường. Nhiều chủ xe đành bỏ xe ở lại, rời đi trong mưa lớn.

W-Unknown 29.jpg
W-Unknown 28.jpg
Ảnh: Đình Hiếu
W-Unknown 31.jpg
Đường Hoàng Minh Giám chìm trong biển nước, một số phương tiện chết máy phải nằm lại. Ảnh: Thế Bằng

Đường Trần Duy Hưng ngập sâu cả 2 chiều, xe dạt vào mép đường để di chuyển

Đường Trần Duy Hưng ngập sâu ở cả 2 chiều, có đoạn ngập hơn 0,5m. Theo ghi nhận của VietNamNet, cả tuyến phố dài mênh mông nước, hàng dài phương tiện nép vào mép đường - vị trí chưa bị ngập sâu để tìm cách thoát khỏi điểm ngập.

W-Unknown 25.jpg
Ảnh: Thế Bằng
W-Unknown 26.jpg
W-Unknown 27.jpg

Khu vực Lê Đức Thọ - Hàm Nghi: Giao thông tê liệt, nước tràn vào hầm chung cư

Tại khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi, tình trạng ngập sâu khiến giao thông tê liệt. Người đi đường từ phố Hàm Nghi qua ngã tư bị mất phương hướng do cả bốn phía đều ngập nặng. Nhiều ô tô đỗ qua đêm trên phố Lê Đức Thọ đã bị nước bủa vây. Trong khi đó, tại một chung cư gần đó, nước đã tràn lênh láng xuống hầm. Lực lượng bảo vệ tòa nhà phải dùng bao cát để ngăn nước tiếp tục chảy vào hầm.

W-Unknown 23.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-Unknown 24.jpg

Dân công sở 'khóc ròng' trước cảnh mênh mông nước trên khắp các tuyến phố

Đường Nguyễn Chánh, đoạn nút giao với Trần Duy Hưng ngập sâu, nhiều phương tiện qua đây phải dắt bộ.

W-Unknown 21.jpg
Unknown 22.jpg
Cả tuyến phố Nguyễn Hoàng chỉ có một bóng người trong giờ cao điểm
W-1J6U1GO6Q_4THC1T.jpeg
Hình ảnh được ghi lại tại đường Trần Hữu Dực. Ảnh: Thuỵ Du
W-1J6U1GO7H_4THC1T.jpeg
W-1J6U1GO6E_4THC1T.jpeg
Ảnh: Thuỵ Du

Xe sang Audi rẽ sóng trên phố Đội Cấn

Tuyến phố Đội Cấn ngập dài, vị trí ngập nặng nhất tại số 90 và 285. Nước ngập tại khu vực này khoảng 40-50cm. Tại đây, nhiều phương tiện vẫn rẽ sóng nước vượt điểm ngập.

W-Unknown 20.jpg
W-Unknown 19.jpg
W-Unknown 18.jpg
Ảnh: Thạch Thảo

Đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm) có vị trí ngập sâu 0,5m. Người đi đường phải tìm vị trí cao để tránh ngập nước vào xe.

Unknown 17.jpg
W-Unknown 16.jpg

Ngã ba phố Phúc La - Cầu Bươu, người và xe 'bơi' đến chỗ làm

Ngã ba phố Phúc La - Cầu Bươu (phường Hà Đông, Hà Nội) nước ngập sâu từ 0,3- 0,5m khiến giao thông đi lại khó khăn.

IMG_2530.jpeg
W-IMG_2528.jpeg
W-IMG_2527.jpeg

Hàng loạt xe chết máy trên phố

Tại ngã tư Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng, nước cũng đã dâng cao. Một thanh niên cố vượt qua đoạn ngập cuối phố Nguyễn Hoàng khiến xe bị chết máy. Nhiều người dân bất lực, than thở vì đây là lần thứ 3 liên tiếp, Hà Nội ngập sâu trong thời gian ngắn.

W-IMG_2523.jpeg
Ảnh: Hoàng Hà
W-IMG_2526.jpeg
Ảnh: Hoàng Hà

Nước tràn vào khoa, phòng bệnh viện

Tại khu vực cổng của Bệnh viện Nhi Trung ương hướng từ đường Đê La Thành vào cũng đã ngập sâu. Nước bắt đầu tràn vào một số khoa, phòng tại bệnh viện.

W-IMG_2524.jpeg

Người dân đi làm, bất lực quay đầu vì ngập sâu

Nhiều con phố đã ngập sâu khiến người dân đi làm từ sáng sớm buộc phải quay về. Anh Trần Thế Anh (phường Mỹ Đình) chia sẻ: “Tôi đi công tác ở Quảng Ninh nhưng do ngập quá, không thể lên được đường Vành đai 3 nên đành quay đầu xe về nhà".

Unknown 14.jpg
Ảnh: Trần Thế Anh

Nhiều tuyến phố ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn

Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, mưa ngập khiến người dân đi lại khó khăn.

W-IMG_2520.jpeg
Hình ảnh trên phố Đội Cấn cho thấy nhiều người đi xe máy phải dắt bộ do lo ngại xe bị chết máy. Ảnh: Tiến Dũng

Tại phố Hạ Quyết Yên (phường Yên Hoà) mực nước ngập sâu các phương tiện di chuyển chậm do lo ngại chết máy (Nguồn clip: Gia Huy):

Danh sách các điểm ngập úng tại Hà Nội

Theo Cục Khí tượng Thuỷ văn, hiện nay, khu vực Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo trong 3–6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm, mưa giảm nhanh.

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 1-3 giờ, có nơi ngập lâu hơn. 

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Hà Nội:

Unknown 15.jpg

Trước đó, lo lắng nguy cơ ngập tại Hà Nội sau bão số 11, người dân đã tìm cách đắp đập, dựng tường chắn nước.

w z7086352596932 3492cd7946eab02471258b1a06dcd749 1414.jpg
Tại khu đô thị Ecohome 1, hàng loạt bao cát nặng 40–50kg được buộc chặt, xếp dọc cửa ra vào các tòa nhà, chuẩn bị đối phó tình trạng mưa ngập. Ảnh: Tiến Dũng

Nhiều trường ở Hà Nội thông báo học online

Từ 5h30 sáng nay, trên các nhóm chung của trường và lớp, phụ huynh nhận được thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc học online. "Do trời mưa rất to, nhiều tuyến đường ngập úng nên việc đi lại rất khó khăn. Nhà trường sẽ chuyển học trực tiếp sang học online ngày hôm nay thứ 3 (7/10)", đây là dòng thông báo của một trường THCS tại Hà Nội. Nhận được tin nhắn này nhiều phụ huynh "thở phào" vì e ngại trước cảnh vật lộn ở các con phố để đưa con đến trường.

Trước đó vào chiều qua (6/10), Sở GD-ĐT Hà Nội cũng phát đi thông báo cho phép hiệu trưởng các trường căn cứ diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp hoặc trực tuyến) phù hợp.

