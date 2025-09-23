Ngập nước suốt 5 ngày, nhiều siêu xe, xe sang tiền tỷ bị hư hỏng nặng

Thông thường, gửi xe trong bãi đỗ an toàn sẽ khiến người ta yên tâm. Tuy nhiên, những nơi này cũng không thể chống chọi khi thiên tai xảy ra. Tại Nhật Bản, một bãi đỗ xe ngầm đã bị ngập nặng sau trận mưa kỷ lục, khiến 274 chiếc xe hư hỏng hoàn toàn và rất khó có khả năng sửa chữa được.

Trận mưa lớn diễn ra vào đêm 12/9 tại thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie. Chỉ trong vòng một giờ, lượng mưa đã lên tới 123,5 mm – mức cao nhất từ trước đến nay tại đây. Lượng nước khổng lồ này khiến hệ thống thoát nước của thành phố quá tải và nhanh chóng vỡ trận.