Ngập ngụa scandal, quá ngán ngẩm với diễn viên Cát Phượng

Những ngày qua, nghệ sĩ Cát Phượng gây chú ý khi lời qua tiếng lại với đạo diễn, nhà sản xuất phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu - sản phẩm mà chị có tham gia một vai diễn.

Ban đầu, Cát Phượng chê năng lực đạo diễn, chất lượng kịch bản như nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của bộ phim. Tuy nhiên, khi đôi bên sa đà vào tranh cãi, khán giả nhìn thấy nhiều hơn các khía cạnh của câu chuyện.

Khi diễn viên chê tơi bời bộ phim

Video đầu tiên Cát Phượng phản ánh về tay nghề đạo diễn và chất lượng bộ phim được ghi hình trong cuộc phỏng vấn sau buổi công chiếu báo chí.

Trong khuôn khổ buổi phỏng vấn với báo chí có mặt đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy, việc chị chê phim quá thẳng thắn dù khá thiếu tế nhị vẫn có thể chấp nhận ở chừng mực nào đó.

Tuy nhiên, sau đó, vấn đề phát sinh khi Cát Phượng không dừng hành động này. Chị tiếp tục chia sẻ quan điểm trên mặt báo; vào bài đăng chê phim của các fanpage để bày tỏ sự đồng tình và bị người dùng mạng phản ứng ngay dưới các bình luận này.

Đỉnh điểm, Cát Phượng và nhà sản xuất cãi tay đôi bằng những bài đăng dài trên mạng xã hội.

Cát Phượng vai bà Chín trong phim "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu". Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ gây chú ý với phát ngôn trước sau bất nhất. Chị trả lời báo chí "lần đầu tiên trong sự nghiệp đóng phim mà không biết kịch bản" nhưng sau khi bị nhà sản xuất chất vấn lại thừa nhận đã được gửi, đọc và góp ý kịch bản từ đầu.