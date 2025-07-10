Ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, Thủ tướng ra công điện khẩn

Công điện dẫn báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy ngày 7-10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội.

Ngày 7-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 189/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400mm, cá biệt có nơi trên 560mm; trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại Thái Nguyên lúc 17 giờ cùng ngày vượt báo động 3 khoảng 2,37m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56 m và còn tiếp tục lên.

Do vậy, đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên; lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương, chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.