Ngành y tế khuyến cáo người dân cài ứng dụng A80 để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sẽ có rất nhiều hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước. Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1105 với các lĩnh vực như bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, xử lý các tình huống có thể xảy ra, bao gồm cả thảm họa... Vì việc xe cấp cứu đi vào những tuyến phố diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành là bất khả thi do mật độ người quá đông, xe khó di chuyển.

Theo đó, số lượng nhân viên y tế tham gia cũng được huy động lên tới hàng nghìn người; hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực, từ trung tâm đến những tuyến đường mà các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Cùng đó, các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cũng được triển khai từ trước khi đại lễ diễn ra.