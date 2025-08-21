Ngành y tế khuyến cáo người dân cài ứng dụng A80 để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sẽ có rất nhiều hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước. Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1105 với các lĩnh vực như bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, xử lý các tình huống có thể xảy ra, bao gồm cả thảm họa... Vì việc xe cấp cứu đi vào những tuyến phố diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành là bất khả thi do mật độ người quá đông, xe khó di chuyển.
Theo đó, số lượng nhân viên y tế tham gia cũng được huy động lên tới hàng nghìn người; hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực, từ trung tâm đến những tuyến đường mà các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Cùng đó, các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cũng được triển khai từ trước khi đại lễ diễn ra.
Vì vậy, ngành Y tế bố trí trên các tuyến đường những tổ thầy thuốc lưu động trong các lều y tế. Khi người dân gặp vấn đề sức khỏe cần cấp cứu đơn giản, chăm sóc ban đầu, các tổ y tế sẽ xử lý ngay, hoặc hướng dẫn, hỗ trợ đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất nếu lều y tế không đáp ứng được.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân tham gia sự kiện quy mô lớn phải có ý thức, trước hết là trách nhiệm với bản thân, sau đó là trách nhiệm với cộng đồng. Người dân nên cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết vị trí ứng trực y tế.
Đối với người cao tuổi, có một hoặc nhiều bệnh nền, nên chọn vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc theo dõi qua đài, truyền hình. Trong điều kiện nắng nóng, phải ra ngoài từ sớm và trở về muộn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.
Người mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, uống thuốc đúng liều. Nếu đủ sức khỏe để ra đường, phải bảo đảm uống đủ nước, có phương tiện che nắng, che mưa. Khi cảm thấy sức khỏe giảm sút, cần nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, chủ động rời khỏi khu vực đông người, bảo đảm an toàn cho bản thân.
Được biết, ngành Y tế Thủ đô sẽ huy động 346 cán bộ, 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ trực cấp cứu (trong đó 37 kíp trực xe cứu thương). Con số này chưa tính lực lượng trực tại các trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), các cơ sở y tế trên địa bàn, cũng như y tế tại các điểm tập trung đông người và phục vụ luyện tập.
Đồng thời, các bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội phải bố trí sẵn sàng các tổ cấp cứu, mỗi tổ gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe cứu thương với đầy đủ phương tiện, thuốc men, trang thiết bị cần thiết theo phân công.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, BSCKII Bùi Hồng Giang – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện GTVT cho biết, bệnh viện đã lên kế hoạch khám chữa bệnh trong những ngày đại lễ. Nếu có tình huống khẩn cấp, bệnh viện sẽ huy động đội ngũ y, bác sĩ hỗ trợ kịp thời.
Bệnh viện Việt Đức nằm trong khu vực trung tâm, nơi nhiều tuyến phố sẽ bị cấm hoặc hạn chế phương tiện trong các khung giờ: từ 17h ngày 21.8.2025 đến 3h ngày 22.8.2025; từ 17h ngày 27.8.2025 đến 3h ngày 28.8.2025; từ 18h ngày 29.8.2025 đến 15h ngày 30.8.2025 và từ 18h ngày 1.9.2025 đến 15h ngày 2.9.2025. Trong thời gian này, các tuyến phố quanh trung tâm như Tràng Thi, Quán Sứ, Tràng Tiền, Lê Thánh Tông, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Giảng Võ… sẽ hạn chế hoặc cấm các loại phương tiện lưu thông.
Bệnh viện Việt Đức hướng dẫn người bệnh và người nhà đi khám qua các cổng số 8, 16, 18 Phủ Doãn; tránh đi vào từ Tràng Thi, Quán Sứ, Tràng Tiền trong giờ cấm. Người dân được khuyến khích sử dụng xe máy, taxi, xe công nghệ, xe buýt để thuận tiện; có thể chọn các tuyến buýt dừng gần bệnh viện như số 01, 30, 34…“Người bệnh cần chủ động sắp xếp thời gian, đến sớm hơn trong những ngày có cấm đường; tuân thủ hướng dẫn phân luồng giao thông của lực lượng chức năng” – Bệnh viện Việt Đức lưu ý.