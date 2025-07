Ngành xây dựng trở thành mục tiêu tấn công ICS hàng đầu tại Đông Nam Á

Nhìn chung, Đông Nam Á đứng thứ hai toàn cầu về tỷ lệ ngăn chặn các đối tượng độc hại ở máy tính ICS, với tỷ lệ 29,1%.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Kaspersky chia sẻ: “Ngành xây dựng đang trên đà tăng trưởng nhờ vào quá trình số hóa diễn ra trên mọi khía cạnh, từ chuỗi cung ứng đến giám sát tiến độ, hiệu suất và khâu hậu cần. Tuy nhiên, khi áp dụng công nghệ số, doanh nghiệp xây dựng cần cân bằng giữa cơ hội và rủi ro, giảm thiểu tối đa các mối đe dọa thông qua việc liên tục củng cố các lớp bảo vệ, nâng cao khả năng vững vàng và phục hồi trước các mối đe dọa”.

Ông Hia cũng nhấn mạnh: “Từ năm 2025 trở đi, thiết bị công nghiệp kỹ thuật số có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng do hạn chế từ những biện pháp bảo mật lỗi thời. Việc các cơ sở hoạt động từ xa phụ thuộc vào thiết bị mạng giá rẻ là điểm yếu rất dễ bị kẻ xấu khai thác. Do đó, mục tiêu cấp thiết nhất hiện nay là cập nhật lại hệ thống an ninh mạng cho các công nghệ cũ. Quan trọng hơn hết, các doanh nghiệp cần nhìn nhận hạng mục an ninh mạng một cách nghiêm túc hơn. Đây không chỉ là chi phí mà còn là khoản đầu tư thiết yếu nhằm bảo đảm mọi hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra liên tục. An ninh mạng cần được xem như một chính sách bảo hiểm để bảo vệ tài sản, dữ liệu và sự tín nhiệm của doanh nghiệp với khách hàng, đối tác. Ngành xây dựng cần chủ động tăng cường phòng vệ để hướng tới một tương lai số an toàn và bền vững”.