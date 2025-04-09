Ngành hoa Đà Lạt 'sốc' vì bão hủy đơn hàng trước ngày khai giảng

Tối 4-9, trao đổi với phóng viên, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng, DFA), thông tin thị trường TP HCM chiếm đến 60% đầu ra của người trồng hoa Đà Lạt.

Khai giảng là ngày lễ lớn, nhà vườn đã chuẩn bị sản xuất từ 2-4 tháng trước nên trở tay không kịp khi 15 giờ ngày 3-9 nhận được công văn của Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM "không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026".

Vì công văn ban hành quá trễ, các shop hoa đã chuẩn bị sẵn sàng kệ hoa, lẵng hoa, nguyên liệu hoa, lá trang trí, nhân công... Tình hình thiệt hại (hủy đơn hàng) là rất lớn. Mỗi shop hoa nhận đơn từ 50-100 kệ, thiệt hại lên tới 100.000.000 đồng/shop hoa.