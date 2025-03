Ngành Giáo dục đặc biệt: 'Khát' nhân lực nhưng đào tạo còn nhiều khó khăn

Tiến sĩ Đào Thị Thu Thủy - Phụ trách ngành Giáo dục đặc biệt (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) chia sẻ về lý do nhà trường mở ngành: “Trong những năm gần đây, việc giáo dục người khuyết tật nói chung và sự phát triển ngành giáo dục đặc biệt nói riêng tại Hà Nội đang được các cơ quan, tổ chức trong nước, ngoài nước chú trọng phát triển và đạt được một số thành tựu đáng kể. Thời điểm trường mở ngành này, cả nước mới chỉ có 2 trường đào tạo cử nhân Giáo dục đặc biệt là Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, số lượng đào tạo chưa đủ để cung cấp nhân lực cho nhu cầu của xã hội.

“Sở dĩ, tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt năm 2021 thấp hơn so với tỉ lệ gần như 100% của các năm khác là do vào thời điểm thống kê đang trong đại dịch Covid-19 nên kết quả thống kê trong năm có những ảnh hưởng đáng kể” - cô Nga chia sẻ.

Thực tế này là do nhu cầu giáo viên giáo dục đặc biệt đang rất bức thiết ở các đơn vị công lập và tư thục, ở cả các cơ sở chuyên biệt và hoà nhập. Ngoài ra, sự phát triển của xã hội cho thấy người tốt nghiệp ngành này có thể đáp ứng yêu cầu công việc ở nhiều hình thức, quy mô khác nhau liên quan đến trẻ đặc biệt nên số lượng học sinh quan tâm đến ngành cũng tăng đáng kể” - cô Nga lý giải.

Với xu hướng tiếp cận toàn diện trong giáo dục đặc biệt hiện nay, hợp tác với các nhà chuyên môn khác là vô cùng quan trọng nên chương trình đào tạo của nhà trường cũng nhấn mạnh hình thành và phát triển năng lực phối hợp với phụ huynh và những nhà chuyên môn khác trong quá trình giáo dục trẻ. Ngoài ra, với phương châm hài hoà giữa kiến thức chuyên môn sâu về giáo dục đặc biệt và giáo dục chung, chương trình đào tạo hiện nay cho phép người học được lựa chọn hành nghề giáo dục đặc biệt theo bậc học mầm non hoặc tiểu học, không dàn trải tất cả các bậc học cũng là điểm nổi trội có thể đề cập” - Tiến sĩ Hoàng Thị Nga thông tin thêm.

Ngành Giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tập trung vào đào tạo giáo viên dạy trẻ rối loạn phát triển trong đó có trẻ rối loạn phổ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật học tập, khuyết tật ngôn ngữ giao tiếp được đặc biệt chú trọng”.

Theo Tiến sĩ Đào Thị Thu Thủy, chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Giáo dục đặc biệt trình độ đại học nhằm mục tiêu trang bị kiến thức chuyên môn toàn diện, có kỹ năng thực hành cơ bản để tổ chức, chăm sóc, can thiệp, giáo dục và hướng nghiệp trẻ rối loạn phát triển.

Chương trình đào tạo giáo dục đặc biệt được thiết kế tổng cộng 130 tín chỉ bao gồm những khối kiến thức học tập chung; học tập chuyên nghiệp. Trong mỗi khối kiến thức được thiết kế các môn học bắt buộc và tự chọn để đảm bảo tính linh hoạt của chương trình và mở rộng cơ hội học tập của sinh viên.

Thời gian đào tạo của ngành Giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là 4 năm, học theo hình thức tín chỉ. Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được cấp bằng cử nhân Giáo dục đặc biệt với nhiều cơ hội việc làm và học tập tốt trong tương lai.

Ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được phép đào tạo từ năm 2017, số lượng thí sinh lựa chọn ngày càng cao. Năm 2017, điểm đầu vào là 20/30 điểm; năm 2018 là 21,58/30 điểm; năm 2019 là 24,25/30 điểm; năm 2021 là 28,42/40; năm 2022 là 33,50/40 điểm và năm 2023 là 25,5/30 điểm.

Số lượng sinh viên được đào tạo hằng năm cũng ngày càng tăng, khóa 2017 có 19 sinh viên; khóa 2018 có 44 sinh viên; khóa 2019 có 33 sinh viên; khóa 2020 có 19 sinh viên; khóa 2021 có 43 sinh viên; khóa 2022 có 57 sinh viên và khóa 2023 có 48 sinh viên.

“Điểm chuẩn đầu vào sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt ngày càng cao, đứng vị trí top đầu trong các ngành đào tạo của nhà trường cho thấy rằng nhu cầu của xã hội với vị trí việc làm cho sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt rất lớn. Sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi ngành giáo dục cần đổi mới để theo kịp bạn bè quốc tế. Do đó, ngành Giáo dục đặc biệt ngày càng được chú trọng phát triển và mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên mới ra trường, vị trí việc làm phong phú: Chuyên viên lĩnh vực giáo dục đặc biệt trong các cơ quan quản lý giáo dục tại các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ nghiên cứu trong các viện, trung tâm nghiên cứu về giáo dục đặc biệt của các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng…; giảng viên giảng dạy chuyên ngành Giáo dục đặc biệt tại các cơ sở đào tạo; giáo viên trực tiếp can thiệp tại các bệnh viện, trung tâm chuyên biệt các trẻ em rối loạn phát triển; giáo viên dạy hòa nhập trong các trường mầm non và trung học phổ thông....

Do vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển bền vững nguồn nhân lực cho sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội luôn gắn giá trị nghề nghiệp cho các em”- cô Thủy cho hay.

Sinh viên không được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 116

Theo Tiến sĩ Đào Thị Thu Thủy, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội luôn tạo điều kiện để ngành Giáo dục đặc biệt nâng cao chất lượng đào tạo.

“Tuy nhiên, có một khó khăn chung: Hằng năm, xin chỉ tiêu đào tạo phức tạp, nhu cầu xã hội lớn nhưng chỉ tiêu đào tạo quá ít. Do chưa có vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đối với ngành sư phạm Giáo dục đặc biệt (mới chỉ có vị trí việc làm của ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật) nên Thành phố Hà Nội khó phân chỉ tiêu đào tạo mã ngành này.

Ngoài ra, sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bắt đầu từ năm học 2023-2024 không được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Đối với các năm học trước, nhà trường xin chỉ tiêu tổng đối với các ngành sư phạm, sau đó sẽ cân đối và phân bổ chỉ tiêu từng ngành. Tuy nhiên, năm nay, thành phố yêu cầu báo cáo cụ thể chỉ tiêu từng ngành, và không duyệt cấp ngân sách hỗ trợ đối với sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt.

Đây cũng là một trong những khó khăn đối với công tác thu hút và đào tạo sinh viên ngành này”.

Sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong kỳ thực tập.

Từ những khó khăn trong công tác đào tạo, cô Thủy bày tỏ: “Chúng tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tháo gỡ một số vấn đề: Danh mục ngành đào tạo có tên ngành Giáo dục đặc biệt nhưng trong vị trí việc làm của các trường phổ thông không có nên sinh viên tốt nghiệp ra trường không được tuyển dụng vào ngạch giáo viên. Vì không có vị trí việc làm nên các địa phương không đặt hàng, trong khi nhu cầu xã hội rất lớn.