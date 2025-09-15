Ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo đó, từ ngày 15-9 đến 19-9, ngành Đường sắt tổ chức bán vé cho đoàn khách tập thể, là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các trường Đại học, Cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các đơn vị trong ngành đường sắt...
Từ 8 giờ ngày 20-9 tổ chức bán vé rộng rãi trên tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt. Mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hằng ngày ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu với tổng số toa xe vận dụng hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách đi suốt.
Trong đó, tàu khách Thống Nhất sẽ chạy thường xuyên hằng ngày 7 đôi tàu khách chạy suốt Bắc-Nam (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24); 2 đôi tàu chạy tăng cường (TN3/TN4 và TN5/TN6) giữa Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.
Tàu khách khu đoạn có 12 đôi tàu/ngày, gồm: Hà Nội - Vinh (Nghệ An): 1 đôi (NA1/NA2); Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) chạy cách nhật đôi tàu QB1/QB2; Hà Nội - Đà Nẵng: 1 đôi (SE19/SE20); Huế - Đà Nẵng: 2 đôi (HĐ1/HĐ2, HĐ3/ HĐ4); TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng: 1 đôi (SE22/SE21); TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn: 1 đôi (SE29/SE30); TP Hồ Chí Minh - Nha Trang: 1 đôi (SNT2/SNT1); TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết: 1 đôi (SPT2/SPT1);
Ngành đường sắt cũng chạy tăng cường thêm tàu khách khu đoạn: TP Hồ Chí Minh - Vinh: 2 đôi (SE13/SE14, SE15/SE16); TP Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi: 1 đôi (SE25/SE26); Nha Trang - TP Hồ Chí Minh: Tàu SNT12 giai đoạn trước Tết và tàu SNT11 giai đoạn sau kỳ nghỉ Tết.
Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 16-2 đến ngày 19-2-2026 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày Mồng 3 tháng Giêng), ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh… và ngược lại phục vụ hành khách.
Ngành Đường sắt bán vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi). Khi hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và đề nghị mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em; mỗi vé hành khách người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn. Bán vé ghế phụ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đi công tác đột xuất, ra quân, nhập ngũ; phóng viên đi tác nghiệp.
Trong thời gian vận tải Tết, hành khách mua vé xa ngày khởi hành (từ 10 ngày trở lên) có cự ly hơn 900km, mức giảm giá từ 5-15%. Giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) ngày 15-2-2026 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000km trở lên.
Giảm 2-12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên. Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Giảm từ 10-20% giá vé cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tất nặng, người cao tuổi... Khách hàng chỉ được hưởng một mức giảm giá ưu đãi cao nhất (không tính cộng dồn).
Để bảo đảm quyền lợi cho hành khách, tránh mua phải vé giả hoặc vé không đúng với quy định, quý khách có thể kiểm tra lại vé điện tử tại trang website: dsvn.vn.