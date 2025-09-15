Ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 16-2 đến ngày 19-2-2026 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày Mồng 3 tháng Giêng), ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh… và ngược lại phục vụ hành khách.

Ngành Đường sắt bán vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi). Khi hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và đề nghị mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em; mỗi vé hành khách người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn. Bán vé ghế phụ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đi công tác đột xuất, ra quân, nhập ngũ; phóng viên đi tác nghiệp.

Trong thời gian vận tải Tết, hành khách mua vé xa ngày khởi hành (từ 10 ngày trở lên) có cự ly hơn 900km, mức giảm giá từ 5-15%. Giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) ngày 15-2-2026 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000km trở lên.

Giảm 2-12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên. Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Giảm từ 10-20% giá vé cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tất nặng, người cao tuổi... Khách hàng chỉ được hưởng một mức giảm giá ưu đãi cao nhất (không tính cộng dồn).

Để bảo đảm quyền lợi cho hành khách, tránh mua phải vé giả hoặc vé không đúng với quy định, quý khách có thể kiểm tra lại vé điện tử tại trang website: dsvn.vn.