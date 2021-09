Ngành du lịch kỳ vọng hồi phục trở lại bằng 'thẻ xanh'

Theo khảo sát của nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda, khi các quy định giãn cách được gỡ bỏ, du khách sẽ ưu tiên lựa chọn những điểm đến biển và gần gũi với thiên nhiên làm nơi đầu tiên ghé thăm sau đại dịch.

Cụ thể, có khoảng 14% du khách cho biết họ đã sẵn sàng cho chuyến du lịch của mình ngay trong tháng đầu tiên sau khi lệnh giãn cách được gỡ bỏ, trong đó 5% nói rằng sẽ “xách ba lô lên và đi ngay lập tức khi được cho phép"; có hơn ¼ người được khảo sát thận trọng hơn cho rằng sẽ chỉ đi trong khoảng 2 - 4 tháng sau khi nhận thấy tình hình dịch đã ổn hơn và có tới 16% khách cho rằng họ sẽ bắt đầu nghĩ đến việc du lịch khi tỉ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 đạt 80% hoặc Việt Nam đã đạt miễn dịch cộng đồng.

Việc áp dụng "thẻ xanh" chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine để có thể di chuyển nội địa đang mở ra cơ hội cho ngành du lịch hồi phục.

Trước thông tin sẽ áp dụng thẻ xanh để mở cửa ngành du lịch, nhiều doanh nghiệp lữ hành tỏ ra khá vui mừng vì ngành du lịch sẽ sớm “tan băng” sau gần 5 tháng đóng băng.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cho biết, thông tin áp dụng "thẻ xanh" trong du lịch đã khiến các doanh nghiệp như "hồi lại", bởi gần 100% nhân viên, người lao động của Lữ hành Fiditour - Vietluxtour đã được tiêm từ 1 - 2 mũi vaccine COVID-19. Ngay khi có thông tin về việc Chính phủ cho phép thu hút khách du lịch đến một số nơi như Phú Quốc, đơn vị cũng đã sẵn sàng đón khách quốc tế với "hộ chiếu vaccine", đồng thời cũng lên kế hoạch phục vụ khách nội địa có “thẻ xanh” (tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh).

“Đơn vị đang cập nhật liên tục thông tin mới để khách nắm rõ các chính sách mới nhất của ngành và sẽ có những quyết định phù hợp, an toàn nhất cho du khách. Tuy nhiên, muốn mở cửa trở lại ở ngành du lịch thực sự hiệu quả cần tính đến phương án an toàn, bền vững và có lộ trình chứ không thể vội vàng; trong đó việc bổ sung nguồn nhân lực, điểm đến an toàn là rất quan trọng”, bà Trần Thị Bảo Thu cho biết thêm.