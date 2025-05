Ngành điện rất thua lỗ, sao vẫn cứ độc quyền?

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) cho rằng, vốn doanh nghiệp nhà nước cũng do người dân bỏ ra, do đó, những gì doanh nghiệp nhà nước làm được nên cho doanh nghiệp tư nhân làm.

“47% GDP do doanh nghiệp tư nhân đóng góp, nhiều người nói doanh nghiệp nhà nước gánh an sinh xã hội, song lũ lụt, thiên tai doanh nghiệp tư nhân đóng góp rất nhiều. Có một số lĩnh vực như ngành than, ngành điện rất lỗ nhưng vẫn độc quyền cho doanh nghiệp nhà nước", đại biểu so sánh.

Về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, dự thảo luật không quy định hạn chế doanh nghiệp được kinh doanh bất động sản, đồng thời, phải xin ý kiến hội đồng thành viên, hoặc chủ tịch công ty trước khi quyết định cho thuê hoặc khai thác bất động sản.

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) băn khoăn, liệu lĩnh vực ngân hàng có cho phép đầu tư kinh doanh bất động sản hay đầu tư chứng khoán hay không? Theo ông, các tập đoàn lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có được quyền đầu tư vào bất động sản, lĩnh vực kinh doanh bất động sản hay không là điểm cần quan tâm.

"Thời gian qua, có một số công ty lớn đầu tư bị thất thoát, có trường hợp dính vào vòng lao lý. Bây giờ cho phép đầu tư kinh doanh bất động sản ngoài ngành như vậy cần cân nhắc. Tất nhiên trong xã hội hoá, quản lý thị trường về đầu tư kinh doanh bất động sản, tất cả mọi người làm được thì doanh nghiệp cũng phải làm được, nhưng nên xem xét tuỳ lúc, tuỳ nơi, tuỳ điều kiện doanh nghiệp nào được làm, doanh nghiệp nào không được làm. Tất cả doanh nghiệp nhà nước được đầu tư bất động sản là không nên", đại biểu nêu.