Ngành điện cảnh báo tin giả, khuyến khích người dân kiểm chứng

Nhiều người chia sẻ hóa đơn tiền điện lên mạng

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân phản ánh hóa đơn tiền điện tăng đột biến, có trường hợp phải trả thêm cả triệu đồng so với tháng trước dù khẳng định mức sử dụng không thay đổi. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết chia sẻ việc hóa đơn tháng 8 cao bất thường.

Một số người tìm cách cài đặt ứng dụng vào điện thoại để theo dõi lượng điện tiêu thụ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sự xuất hiện tràn lan của các app mang tên “điện lực”, khó phân biệt thật – giả, có thể trở thành cái bẫy của tội phạm công nghệ.