Ngành cơ khí Việt 'sốt' với loạt máy đột lỗ thủy lực hiện đại tại Siêu Thị Cầm Tay

Máy đột lỗ thủy lực khẳng định vai trò trong ngành cơ khí, xây dựng

Máy đột thủy lực cầm tay đang thể hiện vai trò quan trọng không thể thay thế trong các xưởng cơ khí, công trường xây dựng. Đây là “bí quyết” để tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm nhân lực và mở ra cánh cửa hội nhập phù hợp với chuẩn mực công nghiệp quốc tế.

Các chuyên gia trong ngành cho biết, máy đột lỗ thủy lực là thiết bị sử dụng hệ thống thủy lực áp suất cao để tạo ra hàng loạt lỗ có kích cỡ, hình dáng giống nhau 100% trên các bề mặt kim loại như sắt, thép, nhôm, đồng, inox. Đầu đột thủy lực có kiểu dáng chữ C với nhiều công suất hoạt động khác nhau phù hợp với độ dày và kích thước size lỗ khác nhau.

Máy đột lỗ thủy lực đang được sử dụng nhiều trong ngành cơ khí, xây dựng

Máy đột thủy lực cầm tay là dòng sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng và mang đi theo các công trình gần xa. Dòng máy này thao tác đơn giản, lực đột có thể lên đến 50 tấn tạo ra những lỗ đột hình tròn hay hình oval một cách nhanh chóng, hiệu quả với lỗ đột đẹp mà không để lại bavia.

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, máy đột lỗ thủy lực được sử dụng phổ biến trong ngành gia công cơ khí, chế tạo và sửa chữa. Chúng góp phần đảm bảo độ an toàn, tính đồng bộ và độ bền trong từng chi tiết được gia công. Thiết bị này có thể xử lý khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, góp phần nâng cao năng suất và giảm chi phí lao động. Đây cũng là lý do máy đột lỗ thủy lực trở thành “trợ thủ vàng” đồng hành cùng các doanh nghiệp cơ khí trên hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.