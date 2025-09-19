Ngành bảo hiểm Nepal thiệt hại lớn vì biểu tình, bạo loạn

Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Nepal, tính đến ngày 18/9, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã tiếp nhận 1.984 đơn yêu cầu bồi thường, tổng trị giá hơn 150 triệu USD. Con số này dự kiến còn tăng khi quá trình đánh giá thiệt hại hoàn tất. Trong khi đó, giai đoạn đại dịch Covid-19, ngành bảo hiểm Nepal từng chi trả hơn 120 triệu USD, còn sau thảm họa động đất năm 2015, số tiền bồi thường là khoảng 124 triệu USD.

Khách sạn Hilton Kathmandu chịu ảnh hưởng nặng nề do làn sóng biểu tình ở Nepal gây ra. Ảnh: FPJ

Thiệt hại do các cuộc biểu tình gây ra không chỉ giới hạn ở ngành bảo hiểm. Liên đoàn Công nghiệp Nepal (CNI) ước tính riêng một số doanh nghiệp lớn đã thống kê mất mát tài sản lên tới 450 triệu USD. Những cơ sở kinh tế bị ảnh hưởng gồm khách sạn Hilton Kathmandu, nhiều cửa hàng thuộc các chuỗi bán lẻ, trụ sở các công ty viễn thông, nhà máy và showroom ô tô của Tập đoàn Chaudhary – doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Nepal.

Cơn bão bất ổn chính trị, an ninh vừa qua được coi là cú sốc chưa từng có với ngành bảo hiểm cũng như nền kinh tế quốc gia Nam Á. Thiệt hại này đặt ra thách thức lớn cho chính phủ lâm thời Nepal trong nỗ lực phục hồi kinh tế đất nước thời gian tới.