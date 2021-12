Ngân sách bị "tác động" 800 tỷ đồng mỗi năm khi giảm thuế ô tô điện

Your browser does not support the audio element.

Sáng 8/12, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật, gồm Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Nhiều nội dung được đề xuất trong lần sửa đổi này có tác động rất lớn đến chính sách và người dân.

Hết thời gian sử dụng, pin ô tô điện được xử lý thế nào?

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, báo cáo của Chính phủ cho biết, với mục tiêu khuyến khích đầu tư sản xuất, kịp thời nắm bắt cơ hội để phát triển xe ô tô điện chạy pin, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường… Dự thảo Luật bổ sung biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng giảm từ 5-12% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt so với mức hiện hành.

Về thời gian được đề xuất áp dụng trong 5 năm đầu kể từ khi Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành; từ năm thứ 6 trở đi, điều chỉnh tăng mức thuế suất đối với xe ô tô điện chạy pin (áp dụng cả đối với xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp trong nước).