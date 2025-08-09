Ngân hàng Thế giới dự báo mới nhất kinh tế Việt Nam

Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế Việt Nam mới nhất công bố ngày 8-9, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,6% trong năm 2025, nhờ nửa đầu năm đạt tốc độ bứt phá 7,5%.

Ông Sacha Dray - chuyên gia kinh tế, Ban Chính sách kinh tế WB - Trình bày tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam

Sau đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ xuất khẩu sớm tăng mạnh trong nửa đầu năm, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng chậm lại trong phần còn lại của năm khi xuất khẩu dần trở về quỹ đạo bình thường. Là nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Việt Nam tiếp tục chịu tác động từ triển vọng tăng trưởng toàn cầu suy yếu và nhu cầu giảm từ các đối tác thương mại lớn. Bên cạnh đó, những bất định về chính sách thương mại có thể ảnh hưởng tới niềm tin tiêu dùng và doanh nghiệp.