Ngân hàng tăng vốn nghìn tỷ chuẩn bị cho bước chuyển đổi lớn

Bên cạnh đó, ĐHCĐ VietABank cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022: Tổng tài sản đạt 111.156 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021; Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục dưới 3%.

So với mức vốn 5.400 tỷ sau khi hoàn thành đợt tăng vốn trong năm 2021, đây là một đợt tăng vốn lớn của VietABank nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch chuyển biến lớn của ngân hàng này sau khi có những thay đổi nhiều về cơ cấu nhân sự trong 2021.

Năm 2022, VietABank xác định năm 2022 sẽ tập trung vào các ngành nghề trọng tâm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới…

Kết quả kinh doanh 2021 cho thấy, dù quy mô còn nhỏ nhưng VietABank là ngân hàng hoạt động ổn định và an toàn, hiệu quả. Tổng tài sản của VietABank đạt 101.033 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 840 tỷ đồng, tăng 433 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 128% kế hoạch năm. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu 1,89%, thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.