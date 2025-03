Ngân hàng rao bán lô xe gần 100 chiếc của Công ty Quảng An I

Lô tài sản 68 xe ô tô Huyndai và Mercedes-Benz

Agribank Chi nhánh Tây Hồ vừa thông báo bán đấu giá lô tài sản bảo đảm gồm 68 chiếc xe ô tô thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An I đang thế chấp tại Agribank Tây Hồ.

Lô tài sản này bao gồm 55 chiếc xe ô tô Huyndai Starex được thế chấp từ năm 2019; 5 chiếc xe ô tô Huyndai County theo hợp đồng thế chấp năm 2020 và 8 xe ô tô Mercedes-Benz theo hợp đồng thế chấp năm 2019 giữa Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt và Công ty Cổ phần Quảng An I.

Cụ thể, 31 xe ô tô Hyundai 7 chỗ và 24 xe ô tô Hyundai 9 chỗ, do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận lần đầu vào năm 2008; là tài sản của CTCP Công nghiệp Quảng An I bảo đảm cho bà Nguyễn Phương Thảo và ông Đặng Hữu Cường vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

8 xe ô tô chở khách nhãn hiệu Mercedes-Benz, loại Sprinter, do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận lần đầu trong giai đoạn 2008-2011. Đây là tài sản của CTCP Công nghiệp Quảng An I bảo đảm cho Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại QA Quốc tế vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.