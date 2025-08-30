Ngân hàng rao bán khoản nợ thế chấp bằng chợ du lịch nổi tiếng ở Lào Cai

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An (VietinBank Thành An) vừa thông báo đấu giá tài sản của Hợp tác xã đầu tư xây dựng và khai thác quản lý chợ Cường Phát.

Tài sản bán đấu giá là khoản nợ của Hợp tác xã Đầu tư xây dựng và Khai thác quản lý chợ Cường Phát tại VietinBank Thành An, phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 31/7/2018.

Tính đến 22/8/2025, tổng dư nợ là 63,917 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 45,751 tỷ đồng).