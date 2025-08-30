Ngân hàng rao bán khoản nợ thế chấp bằng chợ du lịch nổi tiếng ở Lào Cai

Ngân hàng vừa thông báo đấu giá tài sản thế chấp là công trình mang tên Chợ du lịch Lào Cai của Hợp tác xã Đầu tư xây dựng và Khai thác quản lý chợ Cường Phát.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An (VietinBank Thành An) vừa thông báo đấu giá tài sản của Hợp tác xã đầu tư xây dựng và khai thác quản lý chợ Cường Phát.

Tài sản bán đấu giá là khoản nợ của Hợp tác xã Đầu tư xây dựng và Khai thác quản lý chợ Cường Phát tại VietinBank Thành An, phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 31/7/2018.

Tính đến 22/8/2025, tổng dư nợ là 63,917 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 45,751 tỷ đồng).

Tài sản bảo đảm gồm: Các tài sản gắn liền với thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 668289, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/6/2020 mang tên Hợp tác xã Đầu tư xây dựng và Khai thác quản lý chợ Cường Phát.

CHợ du lịch lào cai.jpg
Toàn cảnh Chợ Du lịch Lào Cai nhìn từ trên cao. Ảnh: Chợ du lịch Lào Cai

Tài sản gắn liền với đất là công trình Chợ du lịch Lào Cai. Diện tích xây dựng: 8.026,3m2; diện tích sàn: 29.687,9m2. 

Chợ Du lịch Lào Cai được xây dựng từ năm 2017 trên nền đất có diện tích 11.333,25m2, thời hạn sử dụng đến 5/1/2085.

Chủ sở hữu tài sản là Hợp tác xã Đầu tư xây dựng và Khai thác quản lý chợ Cường Phát.

Giá trị tài sản bảo đảm được định giá tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng là gần 259,88 tỷ đồng và tại thời điểm định giá gần nhất (15/4/2025) là 145 tỷ đồng.

Giá khởi điểm đấu giá được xác định bằng 120% giá trị khoản nợ, tương đương 76,701 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Người tham gia đấu giá phải đặt cọc 20% giá khởi điểm, tức 15,34 tỷ đồng.

Các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

Chợ du lịch Lào Cai tọa lạc trên mặt đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, trung tâm thành phố Lào Cai (cũ), tỉnh Lào Cai. Chợ có 4 mặt tiền hướng ra các tuyến phố lớn của Lào Cai là Nguyễn Huệ, Phạm Hồng Thái, Dã Tượng, Ngô Văn Sở.

