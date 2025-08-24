Ngân hàng rao bán khoản nợ hơn 400 tỷ liên quan đại gia Đức Long Gia Lai

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (VietinBank Gia Lai) thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Khoản nợ đấu giá là toàn bộ dư nợ (gốc, lãi và lãi đối với dư nợ gốc quá hạn) của Công ty TNHH Đức Long Dung Quất tại VietinBank Gia Lai, phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký từ năm 2016.

Đến ngày 19/5/2025, tổng dư nợ của Công ty TNHH Đức Long Dung Quất tại VietinBank Gia Lai là hơn 434,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 277,6 tỷ đồng, nợ lãi 157 tỷ đồng.