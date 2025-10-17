Ngân hàng rao bán khoản nợ của hệ thống trường mầm non Thiên Ân Phúc

Theo thông báo từ ngân hàng, khoản nợ của Công ty TNHH Giáo dục Thiên Ân Phúc tạm tính đến ngày 31/3/2025 là gần 105,3 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 73 tỷ đồng, nợ lãi gần 32,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá khởi điểm của khoản nợ chỉ được đưa ra ở mức hơn 76,76 tỷ đồng. Thời gian mở hồ sơ từ ngày 15/10, phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 22/10.