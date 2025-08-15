Ngân hàng rao bán đấu giá tàu nhà hàng nổi Elisa lớn nhất Việt Nam

Tuân Nguyễn| 15/08/2025 12:54

Tàu nhà hàng nổi Elisa được mệnh danh lớn nhất Việt Nam, chuyên neo đậu trên sông Sài Gòn có sức chứa 1.000 khách, đang được ngân hàng rao bán cùng một xe ô tô Camry.

Agribank Chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá tài sản/khoản nợ của khách hàng với giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến 31/7/2025 là gần 137,6 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo được ngân hàng đem ra đấu giá là tàu nhà hàng nổi Elisa (biển số đăng ký: SG 3128), Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở Giao thông Vận tải cấp ngày 24/10/2012. Tàu đang neo đậu tại Cảng Sài Gòn (số 5 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TPHCM).

Cùng với đó là 1 xe ô tô Toyota Camry SE 3.5 (biển số 51A-113.35), Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM cấp ngày 25/5/2011.

Tàu du lịch Elisa.jpg
Tàu nhà hàng nổi Elisa. Ảnh: Elisa

Tuy nhiên, ngân hàng không thông báo mức giá khởi điểm cho hai tài sản nói trên.

Tàu Elisa là nhà hàng nổi độc đáo và duy nhất trên sông Sài Gòn, neo đậu cố định tại Cảng Sài Gòn, số 5 đường Nguyễn Tất Thành, TPHCM.

Con tàu được giới thiệu là tàu nhà hàng lớn nhất Việt Nam, với khả năng tiếp nhận 1.000 khách cùng một lúc, có 5 tầng sử dụng với nhiều không gian riêng biệt.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM thông báo sẽ tổ chức bán đấu giá khoản nợ gần 134 tỷ đồng của Công ty TNHH Thương mại Hào Huy (chủ sở hữu tàu nhà hàng nổi Elisa) phát sinh tại Agribank - Chi nhánh Sài Gòn.

Công ty Hào Huy được thành lập năm 2005 với vốn điều lệ 60 tỷ đồng, là chủ đầu tư của tàu Elisa, kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ngan-hang-rao-ban-dau-gia-tau-nha-hang-noi-elisa-lon-nhat-viet-nam-2432088.html
https://vietnamnet.vn/ngan-hang-rao-ban-dau-gia-tau-nha-hang-noi-elisa-lon-nhat-viet-nam-2432088.html
