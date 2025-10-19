Ngân hàng Quốc gia Campuchia lên tiếng sau bê bối ở tập đoàn Prince

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Prince Bank đang đối diện khủng hoảng khi khách hàng Campuchia rút tiền hàng loạt do những bê bối liên quan đến ông chủ tập đoàn mẹ.

Prince Bank là ngân hàng trực thuộc Tập đoàn Prince đang bị Mỹ và Anh trừng phạt với cáo buộc dính líu đến nhiều "khu phức hợp lừa đảo" giam giữ người nước ngoài.