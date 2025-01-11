Ngân hàng ồ ạt rao bán, phát mãi nhà đất dịp cuối năm

Ồ ạt rao bán

Agribank chi nhánh 9 vừa ra thông báo bán đấu giá 3 bất động sản thế chấp tại TPHCM với tổng giá khởi điểm 220 tỷ đồng. Cả 3 lô đất đều là đất ở đô thị, sử dụng lâu dài, từng là tài sản của một doanh nghiệp may mặc.

Ngoài ra, chi nhánh này còn rao bán 17 quyền sử dụng đất khác tại xã Minh Thạnh, TPHCM (trước đây thuộc Bình Dương) với tổng diện tích hơn 132 ha với giá khởi điểm gần 690 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng đang rao bán hàng loạt lô đất.

Agribank chi nhánh TPHCM cũng rao bán khoản nợ trị giá hơn 92 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Tara. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này bao gồm 3 lô đất (mỗi lô khoảng 1.000 m2) tại xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn và một căn hộ diện tích 166 m2 tại tầng 28, tòa Landmark 81 thuộc dự án Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM)