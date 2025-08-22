Ngân hàng Nhà nước siết chặt quy định giám sát tiêu hủy tiền

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2023 quy định về giám sát tiêu hủy tiền của NHNN.

Điểm mới đáng chú ý là Thông tư 22 bổ sung quy định về thành phần Hội đồng giám sát tiêu hủy, thành phần Tổ giúp việc Hội đồng giám sát tiêu hủy; một số nội dung về giám sát tiêu hủy tiền và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Theo đó, việc giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được thực hiện ở các khâu: kiểm đếm chọn mẫu, kiểm đếm tiền tiêu hủy và cắt hủy (hoặc nấu hủy với tiền kim loại). Với tiền in, đúc hỏng, việc giám sát được thực hiện ở các khâu giao nhận, kiểm đếm và cắt hủy (dập định dạng hoặc nung chảy) thành phế liệu.