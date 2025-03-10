Ngân hàng Nhà nước sắp cấp hạn mức nhập khẩu vàng

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP (Nghị định 232) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu cho các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Tại họp báo quý III/2025 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng 3/10, ông Đào Xuân Tuấn - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN - cho rằng đây là chủ trương lớn, được kỳ vọng tạo bước thay đổi căn bản trên thị trường vàng.