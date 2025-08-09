Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cảnh báo người dân cẩn trọng khi tham gia đầu tư vàng

Mua bán vàng tại một cửa hàng kinh doanh Công ty vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới liên tục biến động mạnh, lập đỉnh mới và phá vỡ các kỷ lục trước đó, Ngân hàng Nhà nước đang tăng cường công tác quản lý thị trường vàng nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và hạn chế những rủi ro do đầu cơ, thao túng giá gây ra.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa phát đi thông báo yêu cầu các tổ chức, đơn vị phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh vàng, đặc biệt là vàng miếng, từ đó hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật.