Ngân hàng nhà á hậu Dương Trương Thiên sau thời tranh chấp, đấu đá nội bộ

Trong quý I, nhiều ngân hàng báo lãi lớn

Ngân hàng SHB ước đạt 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 92% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng 5% so với đầu năm, và tăng trưởng tiền gửi 2,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,5% trong khi NIM ước tính ổn định...

Techcombank của ông Hồ Hùng Anh ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng trong quý I/2022, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu nhập hoạt động đạt 10.100 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận quý I tăng 33% so với cùng kỳ lên hơn 4,1 nghìn tỷ đồng. MBBank (MBB) cũng tăng trưởng 29% lên hơn 5,9 nghìn tỷ đồng. VPBank thậm chí ghi nhận lợi nhuận tăng 178% lên hơn 11,1 nghìn tỷ đồng. LienVietPostBank tăng 61% lên 1.795 tỷ đồng.

Xu hướng giằng co