Ngân hàng ngăn kịp thời 1 vụ giả công an hình sự yêu cầu chuyển tiền

Qua Zalo, người tự xưng là cán bộ công an hình sự đe dọa, buộc nạn nhân gửi hàng trăm triệu đồng. Ngày 6-12, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết đã ngăn chặn thành công một vụ việc giả danh công an hình sự để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, chiều 5-12, Công an phường Mỹ An nhận tin báo của Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh số 153 đường Ngũ hành Sơn về việc nghi ngờ một khách hàng là nạn nhân của lừa đảo qua mạng. Qua kiểm tra, công an xác định bà M.T.H (52 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn) đang chuẩn bị chuyển 230 triệu đồng cho một người sử dụng tài khoản zalo tên “Nguyễn Hữu Trung”. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi có những người xưng là cán bộ làm tại cơ quan nhà nước trao đổi qua điện thoại. Ảnh: PLO minh hoạ. Tài khoản này xưng mình là công an hình sự thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng và yêu cầu phải gửi 230 triệu đồng, nếu không làm theo sẽ bị bắt giam. Công an phường Mỹ An sau đó đã giải thích cho bà H hiểu sự việc và vận động không tiến hành gửi tiền cho người lạ này. Qua đây, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có người tự xưng là cán bộ của các cơ quan chức năng như: công an, toà án, viện kiểm sát… thì cần liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn, phòng ngừa. Minh Trường