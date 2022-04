Ngân hàng Mỹ 'chơi chiêu' với Tổng lãnh sự quán Nga tại New York

Theo ông Slavkin, tất cả các khoản thanh toán cần thiết cho hoạt động của Lãnh sự quán đều được thực hiện từ tiền mặt dự trữ trong trường hợp xảy ra các sự kiện nghiêm trọng mà cơ quan đại diện gặp phải, thậm chí phải "sử dụng các khoản tiền công dân trả cho các dịch vụ lãnh sự".

Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý, các biện pháp an ninh của Tổng lãnh sự quán Nga tại New York đã được tăng cường trong bối cảnh xuất hiện các mối đe dọa đối với cơ quan đại diện ngoại giao Nga do hoạt động quân sự ở Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, BoA đã đóng tài khoản của 2 tổng lãnh sự quán Nga tại Houston và New York.