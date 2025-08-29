Ngân hàng muốn xử lý khoản nợ hơn 749 tỷ đồng của đại gia bán ô tô Trung Quốc

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên (BIDV Bắc Hưng Yên) vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Ô tô Đông Phong; địa chỉ tại Khu công nghiệp Phố Nối A, quốc lộ 5, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Giá trị khoản nợ tạm tính đến thời điểm 5/5/2025 là hơn 749,7 tỷ đồng.