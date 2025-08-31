Ngân hàng làm việc xuyên lễ để kịp chi trả quà 2/9 cho người dân

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Agribank vừa có văn bản chỉ đạo hỏa tốc trong hệ thống để triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo việc tặng quà kịp thời cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Agribank bố trí cán bộ làm việc xuyên lễ, trong 4 ngày (từ 30/8 đến hết ngày 2/9) để thực hiện các giao dịch thanh toán theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước.

Agribank phối hợp với Kho bạc Nhà nước tại các địa phương, sẵn sàng phục vụ chi tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước kể cả giao dịch ngoài giờ, ngày nghỉ lễ, đảm bảo việc chuyển tiền, rút tiền mặt tặng quà cho nhân dân kịp thời, đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, ngân hàng không thu phí khi thực hiện lệnh thanh toán của Kho bạc Nhà nước và người dân rút tiền theo chính sách của Chính phủ.