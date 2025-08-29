Ngân hàng đồng loạt hướng dẫn liên kết tài khoản và VNEID để nhận tiền dịp Quốc khánh

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công điện số 149 nêu rõ trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.