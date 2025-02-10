Ngân hàng đại hạ giá khu đất vàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hóc Môn vừa thông báo về việc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 90B Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây (trước là phường Trung Mỹ Tây, quận 12), TPHCM.

Diện tích đất lên đến hơn 3.871 m2. Tính đến thời điểm đấu giá, thời hạn sử dụng đất còn khoảng 35 năm.