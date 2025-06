Ngân hàng chính thức có thêm công cụ xử lý nợ xấu

Luật Các TCTD (sửa đổi) có hiệu lực từ 15/10/2025. Ảnh: Nam Khánh.

TCTD, tổ chức mua bán và xử lý nợ có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi đáp ứng các điều kiện sau: Việc thu giữ được quy định tại Bộ luật Dân sự; hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận rõ ràng rằng bên bảo đảm đồng ý cho bên nhận bảo đảm được quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;

Đồng thời, tài sản bảo đảm không đang là đối tượng tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý tại Tòa án có thẩm quyền; tài sản không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định pháp luật; không thuộc trường hợp bị tạm đình chỉ xử lý theo quy định pháp luật về phá sản và các điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Trước khi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ phải thực hiện thủ tục công khai thông tin về tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ (đối với tài sản bảo đảm là bất động sản cần thực hiện trước ít nhất 15 ngày).

UBND cấp xã và cơ quan công an cấp xã - nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm.