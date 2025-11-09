Ngân hàng bán khoản nợ 'khủng' của đại gia xăng dầu miền Tây

NSH Petro được thành lập năm 2012, vốn điều lệ 1.262 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; sản xuất xăng sinh học, xăng, dầu, nhớt, các sản phẩm hóa dầu.

Người đại diện theo pháp luật là ông Mai Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Huy đang nắm giữ 42,64% cổ phần tại NSH Petro.

Do thua lỗ kéo dài, cổ phiếu PSH đã bị đình chỉ giao dịch trên sàn HSX kể từ ngày 12/3/2025.