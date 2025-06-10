Ngân hàng bán đấu giá xe sang của Việt Tín Phát

Tuân Nguyễn| 06/10/2025 06:26

Ba xe ô tô 7 chỗ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tín Phát đang được ngân hàng rao bán đấu giá để thu hồi nợ.

Agribank Chi nhánh Hồng Hà vừa thông báo đấu giá tài sản gồm 3 chiếc xe ô tô 7 chỗ, là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tín Phát tại Agribank Chi nhánh Hồng Hà.

Cụ thể:

Một ô tô Ford Everest màu đen, biển kiểm soát 92A-095.15, theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 019170 do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 30/10/2017, đăng ký lần đầu ngày 22/04/2013. Giá khởi điểm 253 triệu đồng.

Một ô tô con nhãn hiệu Honda Odyssey màu trắng, biển kiểm soát 30A-988.27, theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 222213 do Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cấp ngày 21/4/2016. Giá khởi điểm 717 triệu đồng.

Một ô tô con nhãn hiệu Infiniti QX60, màu xanh, biển kiểm soát 62A-041.02, theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 004076 do Phòng CSGT - Công an tỉnh Long An cấp ngày 17/7/2015, đăng ký lần đầu ngày 16/7/2015. Giá khởi điểm 716 triệu đồng.

Cả ba chiếc xe đều có bước giá 5 triệu đồng. 

suv hang sang infiniti qx60 2022 se ra mat vao 23 6 toi.jpeg
Ảnh minh họa một chiếc xe Infiniti QX60.

Tài sản được bán đấu giá riêng lẻ, theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia cần tự xem xét, đánh giá tình trạng tài sản thực tế.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác trong quá trình chuyển quyền sở hữu/sử dụng, vận chuyển, di dời tài sản, đăng ký, đăng kiểm, phạt nguội (nếu có)... Các chi phí này do bên trúng đấu giá chịu.

Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn cũng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là 3 xe ô tô khách giường nằm hiệu Thaco, mang biển số: 51B - 295.79, 51B - 294.73 và 51B - 223.01 để thu hồi nợ. 

Agribank cho biết giá khởi điểm của 3 chiếc xe khách giường nằm trên là gần 403,7 triệu đồng.

