Ngân hàng bán đấu giá xe sang của Việt Tín Phát

Tài sản được bán đấu giá riêng lẻ, theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia cần tự xem xét, đánh giá tình trạng tài sản thực tế.

Cả ba chiếc xe đều có bước giá 5 triệu đồng.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác trong quá trình chuyển quyền sở hữu/sử dụng, vận chuyển, di dời tài sản, đăng ký, đăng kiểm, phạt nguội (nếu có)... Các chi phí này do bên trúng đấu giá chịu.

Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn cũng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là 3 xe ô tô khách giường nằm hiệu Thaco, mang biển số: 51B - 295.79, 51B - 294.73 và 51B - 223.01 để thu hồi nợ.

Agribank cho biết giá khởi điểm của 3 chiếc xe khách giường nằm trên là gần 403,7 triệu đồng.