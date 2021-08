Ngăn công an căng dây phong tỏa, bà chị thách thức: 'Ai ký gặp tôi'

Mặc kệ lời cán bộ công an giải thích, người phụ nữ vẫn chỉ tay về phía lực lượng chức năng rồi thách thức: "Ông nào ký quyết định xuống đây gặp tôi. Chú giải thích cho tôi đi".

Đoạn clip ghi lại sự việc

Sau một hồi cự cãi, người phụ nữ vẫn khăng khăng không đồng ý cho căng dây trước cửa nhà, thậm chí, còn chạy vào nhà mangg giấy phép kinh doanh ra làm bằng chứng để "lý sự".



Người này tuyên bố mình chưa nghe thấy có quyết định ngừng kinh doanh nên chị ta cho rằng công an căng dây cách ly là xâm phạm vào nhà riêng.



Bên cạnh đó, chị ta còn tiếp tục thách thức công an lập biên bản những người căng dây.



Chưa dừng lại ở đó, chị ta còn cố tình giật đứt dây phong tỏa và khẳng định mình không sai nên có thể tự tin cầm giấy phép kinh doanh về phường giải quyết.



Lúc này, không chịu được thái độ chống đối của người phụ nữ nên công an đã đọc lớn bản quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.



Theo quyết định, nếu đối tượng nào có hành vi chống đối, cản trở, phá hoại tài sản sẽ lập tức lập biên bản xử phạt.



Hiện tại, chưa rõ người phụ nữ bị xử lý ra sao nhưng hành vi chống đối của người phụ nữ đã bị cư dân mạng lên án gay gắt.