Ngăn chặn nhiều cuộc hỗn chiến giữa đại dịch

Lúc 17 giờ 40 ngày 24-9, Công an xã Hòa Lợi (huyện Châu Thành, Trà Vinh) nhận được tin báo có nhóm thanh niên có hung khí chuẩn bị thanh toán nhau tại khu vực chợ Hòa Lợi nên khẩn trương có mặt tại địa điểm trên. Vừa thấy công an, các đối tượng định bỏ chạy nhưng không thoát. Tại trụ sở công an xã, Mai Phú Quý (SN 1994, ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Lê Văn Toàn (SN 1995, Trần Hoàng Qui (SN 1994, cùng ngụ ấp Qui Nông A, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, Trà Vinh) khai nhận hành vi phạm tội.

Bất chấp quy định giãn cách xã hội, lợi dụng xe "luồng xanh", chiều 24-9, Quý mang theo gậy 3 khúc điều khiển xe tải BS: 50H-010.68 chuyên chở thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu thông từ tỉnh Long An về Trà Vinh để gặp Qui. Đến nơi hẹn, Quý cầm gậy 3 khúc bước xuống xe tải thì bị nhóm của Qui và Toàn phục kích dùng một thanh sắt dài khoảng 50cm xông vào đánh nên Quý bỏ chạy làm náo loạn khu chợ. Trong lúc cả bọn đang rượt đuổi thì lực lượng công an kịp thời xuất hiện, tước hung khí của các đối tượng côn đồ.

Công an TP.Long Xuyên (An Giang) vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ , thu nhiều dao, kiếm và hung khí nguy hiểm các loại. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 19-9, trực ban Công an TP.Long Xuyên nhận được tin báo: Nhiều đối tượng tuổi đời rất trẻ, mang nhiều hung khí cất giấu tại một ngồi nhà chuẩn bị "thanh toán" nhau, trong số này có đối tượng là nữ. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Hòa tiến hành kiểm tra hành chính nhà 42 (đường số 2, khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa).

Qua khám xét, trong nhà có 6 thanh thiếu niên (5 nam, 1 nữ) từ 14 đến 19 tuổi. Lực lượng công an thu giữ 2 dao bấm, 1 cây kiếm, 7 cây dao tự chế, 1 cây búa, 1 tuýp sắt và 1 gậy bóng chày. Làm việc với cơ quan công an, 2 trong số các đối tượng trên khai nhận, chúng được một thanh niên khác liên hệ tập hợp lại chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Lực lượng công an tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Mỹ Hòa lập biên bản vi phạm các quy định về phòng chống dịch đối với 6 đối tượng trên.